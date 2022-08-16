Тело альпиниста из России нашли в горах рядом с парком "Ала-Арча"

Тело спустили сегодня, 16 августа, в 10 часов с гор Ак-Суу.

Тело российского альпиниста нашли в горах недалеко от зоны отдыха "Ала-Арча". Об этом редакции Kaktus.media сообщили в УВД Чуйской области.

Как уточняется, вчера, 15 августа, гражданин России, профессиональный альпинист, нашел тело своего 32-летнего напарника, тоже гражданина России. Тело спустили сегодня, 16 августа, в 10 часов с гор Ак-Суу. На месте работает оперативно-следственная группа.





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