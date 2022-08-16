Численность населения Земли перевалила за 8 миллиардов человек

Отметка в 7 млрд человек была достигнута 31 октября 2011 г. То есть путь в 1 млрд был проделан почти за 11 лет.

Численность населения планеты Земля официально достигло количества в 8 млрд человек и продолжает увеличиваться. Такие данные приводит 14 августа портал Countrymetrics.info, на котором расположен виртуальный счетчик жителей планеты в режиме реального времени.

Согласно данным портала, численность мужского населения Земли составляет 4,04 млрд человек, женского - 3,97 млрд.

"Человечеству понадобилось более 200 000 лет, чтобы достичь населения в 1 миллиард человек (около 1800 года) и только около 200 лет, чтобы это количество выросло до 7 миллиардов", - говорится в статистике.

Отметка в 7 млрд человек была достигнута 31 октября 2011 г. То есть путь в 1 млрд был проделан почти за 11 лет.



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