В Бишкеке женщина родила в такси

22-летняя женщина была на последнем сроке беременности.

В Бишкеке женщина родила в такси по дороге в роддом. Информацию Kaktus.media подтвердили в Центре экстренной медицины.

22-летняя женщина была на последнем сроке беременности.

Инцидент произошел вчера утром, 15 августа. Когда она находилась в одном из торговых центров столицы, почувствовала схватки. До роддома женщина решила добраться на такси, однако роды начались прямо в машине.

"Она ехала в роддом своим ходом на такси. На место была отправлена реанимационная бригада, которая приехала без опозданий. Женщина родила в такси. Состояние матери и ребенка было удовлетворительным, их доставили в роддом", - сообщили в Центре экстренной медицины.



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