Электронная запись в школу. Как быть, если не получилось зарегистрироваться?

Указанная группа будет два раза в неделю посещать отдел образования и на месте рассматривать поступившие заявления.
Министерство образования и науки совместно с управлением образования Бишкека создало специальную группу для помощи родителям, которые не успели зарегистрировать детей в первый класс или у кого возникли проблемы при регистрации, сообщили в пресс-службе МОиН.
"С 15 августа отделы образования Октябрьского, Свердловского, Первомайского и Ленинского районов столицы начали прием заявлений родителей, которые не смогли зарегистрировать ребенка в первый класс школы через онлайн-платформу", - отметили там.
Родители могут прийти в районный отдел образования в рабочие дни (с понедельника по пятницу) и оставить заявление. Их принимают с 08:30 до 17:30.
Комиссия рассмотрит заявления родителей и предоставит информацию, связанную с регистрацией на соответствующем микроучастке. Указанная группа будет два раза в неделю посещать отдел образования и на месте рассматривать поступившие заявления.
"С 15 августа родители, которые уже успешно зарегистрировали ребенка в первый класс школы, должны сдать соответствующие документы в зарегистрированную школу", - напомнили в Министерстве образования и науки.
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