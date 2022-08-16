Расул Умбеталиев, эксперт: «Простой народ пострадает из-за «безлимитного» тарифа Доскула Бекмурзаева»

В связи с этим простому народу будет доставаться меньше электроэнергии.



- Министр энергетики Доскул Бекмурзаев в ходе пресс-конференции заявил, что для состоятельных граждан вводится «безлимитный тариф» в 5 сомов 4 тыйына за 1 кВт/час. Как вы это оцениваете?

- Министр энергетики вводит новый «безлимитный тариф». Можно пользоваться электроэнергией сколько угодно, заплатив 5 сомов 4 тыйына за 1 кВт/час. Я против этого. В последнее время в Кыргызстане вырабатывается 13-14 млрд кВт/час электроэнергии, в сфере энергетики наблюдается кризис. Этого не хватает на нас самих. Из-за этого мы вынуждены покупать электроэнергию из Казахстана, Узбекистана, Туркменистана. Объем импорта был указан отдельно. Если введут безлимитный тариф, богачи будут использовать электроэнергию сколько угодно, в домах будут топить сауны, устанавливать теплые полы. Будут использовать на всю катушку. В связи с этим простому народу будет доставаться меньше электроэнергии. У простого народа ветер в карманах, люди не могут платить по 5 сомов. Зимой начнутся отключения и введут ограничение на 5 киловатт. А с 5 киловаттами невозможно добиться отопления жилья. Они будут вынуждены покупать уголь. С углем надо еще повозиться. Богачам не нужно закупать топливо и выносить золу. Они полноценно перейдут на электроэнергию.

Доскул Бекмурзаев более года обещает реформы в энергетике, изменения. В итоге незаконно и поспешно создает энергетические компании, вредя простым акционерам. Если глава кабмина подпишет постановление о введении «безлимитного» тарифа, то это станет решением против страны и народа. От этого пострадает бедный и уязвимый слой населения Кыргызстана.

Источник: газета «Азия news» №31 от 04.08.2022 / стр. 1, gezitter.org