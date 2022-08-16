Шофер Икрама, кандидат «Биримдика» Каныбек Туманбаев увлечен пиаром

«Это дело рук главы управделами президента Каныбека Туманбаева», - пишут блогеры в социальных сетях.

Проложили асфальт в государственном парке «Ала-Арча». Несколько километров. «Это дело рук главы управделами президента Каныбека Туманбаева», - пишут блогеры в социальных сетях. Фейки не устают рассказывать об этом достижении. Интересно. Кое-что удивляет. Это никакое не достижение, правильно поймите. Если Каныбек Туманбаев и сделал это, то такова его обязанность. Скорее всего, выполняет поручение президента или главы правительства. Почему он не подумает об этике госслужащего? Этот молодец дает тайную отмашку пиарщикам, а сам будет радоваться за кулисами? Поговаривают, что коллектив недоволен тем, что он ведет себя как «петух», не выполняет работу на профессиональном уровне. Оправдает ли он доверие? К слову, при режиме Алмазбека Атамбаева он прицепился к Икраму Илмиянову, при Сооронбае Жээнбекове прицепился к Асылбеку Жээнбекову, участвовал в выборах от партии «Биримдик», но с течением времени изменился. Он перешагнул через них, а завтра он будет прислуживать другому лидеру? Наверное сможет найти подход к любой новой власти. А не попадет ли он на крючок в будущем? Это лишь вопрос…

Источник: газета «Азия news» №31 от 31 от 04.08.2022 / стр. 2, gezitter.org