Асылбек Жээнбеков отдалился от политики, занялся бизнесом

Активно подключился к перспективным проектам.
Асылбек Жээнбеков временно отстранился от политики, занимается строительным бизнесом в Оше, слышали, выступает автором отличных идей. Активно подключился к перспективным проектам. Напомним, в политику он пришел в 2007 году. До этого занимался бизнесом. В жизни всякое бывает, когда-то все шли на поклон к влиятельному Асылбеку Жээнбекову. Он был одним из двух. Как вы знаете, когда пришла новая власть, его воспринимали как противоборствующую фигуру, он был взят под стражу по делу Кумтора. Достойно отсидел за решеткой, затем вышел на свободу. С тех пор укреплял здоровье, возобновил в Оше крупные проекты, активизировался. Об этом идут разговоры среди местных жителей.
Источник: газета «Азия news» №32 от 11.08.2022 / стр. 2, gezitter.org
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