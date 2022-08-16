Министр Бообек Ажикеев хромает, не сумев выполнить свои обязанности

Опечалили повторяющиеся сели и оползни в Боомском ущелье.



Опечалили повторяющиеся сели и оползни в Боомском ущелье. Тысячи отдыхающих были вынуждены простаивать в пробке на протяжении долгого времени, пережили стресс, дискомфорт. Приходится качать головой, когда подобное происходит во время разгара сезона на Иссык-Куле. Почему соответствующие руководители не могли проявить дальновидность на фоне наплыва иностранных туристов? Министру чрезвычайных ситуаций Бообеку Ажикееву следовало бы заняться профилактической работой, провести анализ, быть готовым ко всему. Ведь у нас заранее известно, если завтра пойдет дождь, испортится погода. В таких обстоятельствах нужно заранее подготовить технику для очистки дорог, действовать оперативно. Специалистам следовало бы заранее выяснить, где будет сель или оползень. В общем, не будем скрывать, что по многим вопросам они проявили безразличие и халатность. Кажется, Бообек Ажикеев не смог показать пример своим подчиненным. Огорчает то, что не были созданы элементарные условия для отдыхающих и иностранных туристов. О каком развитии после такого можно говорить? МЧС должен был быть готов к различным капризам природы. К сожалению, многие недовольны и раздражены. Почему не извлекли урок? Короче говоря, дела будут плохи, пока не придут профессионалы.

Источник: газета «Азия news» №32 от 11.08.2022 / стр. 8, gezitter.org