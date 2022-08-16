Пловец Денис Петрашов завоевал вторую бронзу на Исламских играх

Он 15 августа выступал на дистанции 200 метров брассом.
Кыргызстанский пловец Денис Петрашов завоевал вторую бронзовую медаль Игр исламской солидарности.
Он 15 августа выступал на дистанции 200 метров брассом. Ранее он занял третье место на дистанции 50 метров.
Отметим, сегодня он будет также выступать на дистанции 100 метров.
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