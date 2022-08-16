Завтра на некоторых улицах Бишкека не будет воды

Об этом сообщили в ПЭУ «Бишкекводоканал».

Завтра на некоторых улицах Бишкека не будет воды. Об этом сообщили в ПЭУ «Бишкекводоканал».

Уточняется, что 17 августа с 10:00-17:00 будут подключать новую водопроводную линию по улице Кумарыкской, таким образом будет прекращена подача питьевой воды в жилые дома, школы, детские дошкольные учреждения, объекты здравоохранения и другие объекты социально-бытового назначения и промышленности.

Район отключения ограничен улицами: пр. Д. Сяопина, ул. Трудовая, ул. Пишпекская, ул. Кенсуйская.

Управление «Бишкекводоканал» приносит извинения за причиненные неудобства и просит население, организации запастись питьевой водой.

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