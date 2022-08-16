В Джалал-Абад за счёт средств РФ построят русскоязычную школу на 1200 мест

Стороны ознакомились с участком, где будет построена новая школа.

Руководство мэрии города Джалал-Абад приняло представителя Министерства образования Российской Федерации Олега Чижаковского и директора аналитического бюро Башкирского государственного педагогического университета имени М. Акмуллы Радика Юлбаева.

Стороны ознакомились с участком, где будет построена новая школа. Земельный участок площадью 3 га земли был уже выделен местным самоуправлением под строительство школы. Школа будет построена по международным стандартам, методика обучения будет соответствовать современным требованиям. Новая школа будет построена при финансовой поддержке правительства России. Преподавание в школе будет на русском языке, при необходимости будут открыты кыргызскоязычные классы. Указанная школа будет рассчитана на 1200 мест.

Следует отметить, что соглашение о сотрудничестве в сфере образования было подписано в ходе визита президента Садыра Жапарова в Россию, в следствии чего планируется построить в Кыргызстане 7 новых школ за счёт финансирования РФ.

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