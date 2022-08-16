Театры Кыргызстана и Монголии подписали меморандум о сотрудничестве

Театры Кыргызстана и Монголии подписали меморандум о сотрудничестве.

Об этом сообщили в Кыргызском национальном академическом театре оперы и балета имени А.Малдыбаева.

Уточняется, что в ходе рабочей поездки в Монголию генеральный директор местного театра Алмаз Истамбаев подписал меморандум о сотрудничестве с коллегой – главой театра в Монголии Цэдэндоржом Товшинтогсом.

Отмечено, что культурные связи с зарубежными странами являются важной составной частью деятельности Кыргызского театра оперы и балета, осуществляются в целях ознакомления, взаимообогащения и дальнейшего развития самобытных национальных культур, укрепления взаимопонимания и дружбы между людьми.

«В минувшем театральном сезоне наш театр отмечал 30-летие установления дипломатических отношений между Монголией и Кыргызстаном. Тогда, в опере Дж. Верди «Аида» блистательно выступил талантливый вокалист из Монголии, лауреат Международных конкурсов, приглашенный солист Ла Скала, Мариинского театра, Арена-ди-Верона, финалист проекта «Большая опера» Бадрал Чулуунбаатар», - говорится в сообщении.

В рамках сотрудничества театры планируют создание совместных проектов путем привлечения режиссеров, художников, дирижеров, солистов оперы и балета. Проведение гастролей, концертов с представлением лучших спектаклей репертуара.

В ближайшее время планируется совместный показ шедевров мировой классики – оперы Дж.Верди «Риголетто» и балета А.Адана «Жизель».

Кабар