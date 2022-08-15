В Бишкеке в бараке живет девятилетний мальчик. Он никогда не ходил в школу

Он живет в барачном районе по ул. Фучика.
Глава ОФ "Лига защитников прав ребенка" Назгуль Турдубекова навестила девятилетнего мальчика, который никогда не ходил в школу. Он живет в барачном районе по ул. Фучика.
"Мама оставила мальчика в трехмесячном возрасте у брата. Мальчик очень смышленый, у него большое желание пойти в школу. Документов у него нет. Дядя хорошо относится к ребенку, но в связи со здоровьем он не может его обеспечить вещами, школьными принадлежностями, школьной партой", - рассказала Турдубекова.
С призывом помочь ребенку устроиться в школу и выделить ему гуманитарную помощь правозащитница обратилась к вице-мэру Бишкека Виктории Мозгачевой. "Ребенку важно пройти медобследование, у него маленький рост для его возраста. Все, кто хочет помочь ребенку вещами, обувью, канцелярскими товарами, мебелью, можете написать мне в личные сообщения в Facebook",- призвала она.
Правозащитница уверена: таких детей, не охваченных образованием, в стране много. "Система выявления детей, выпавших из образования, работает плохо, так как нет специализированных соцработников по поддержке семьи и защите детей", - отметила глава Лиги защитников прав ребенка.
А для этого, по словам Турдубековой, необходимо принять новую редакцию Кодекса о детях.
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