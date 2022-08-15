Назгуль Турдубекова: Родителей заставляют покупать школьную форму за 8 тысяч сомов

Согласитесь, пахнет коррупцией.
Глава ОФ "Лига защитников прав ребенка" Назгуль Турдубекова в социальных сетях рассказала о жалобах родителей, которых заставляют покупать школьную форму.
"Мне пишут родители сообщения, что администрации школ заставляют покупать форму за 8 тысяч сомов. В другой школе заставляют сделать заказ на пошив формы. Завтра приходят поставщики-швейники брать заказ от школы. Пандемия показала, что на качество образования детей влияет не спецформа, а профессионализм учителей. Более того, все те виды формы, которые поставляли в школы, бордовых и иных цветов, с жилетками были некачественными, неудобными, много было синтетики", - пояснила Турдубекова.
"Родители пишут, что из-за высоких цен на канцтовары и продукты покупать спецформу нет денег, дети будут донашивать что есть", - указала правозащитница.
Она обратилась к министру образования Алмазу Бейшеналиеву, вице-мэру Бишкека Виктории Мозгачевой, а также в управление образования мэрии Бишкека с призывом "четко потребовать от директоров школ, чтобы они оставили в покое родителей и прекратили требовать от них покупать школьную форму определенного образца и цвета за 8 тысяч сомов, приостановили заказывать формы у швейников".
Согласитесь, пахнет коррупцией.
"Родители после пандемии до сих пор находятся в кризисной ситуации, цены выросли, они просят оставить для детей просто деловой стиль. Буду признательна за ваше внимание к просьбам родителей", - отметила глава Лиги защитников прав ребенка.
Напомним, в Министерстве образования и науки также рекомендовали родителям школьников приобрести классическую форму. Вице-мэр Бишкека Викория Мозгачева отметила, что в этом году форма свободная, в деловом стиле: это светлый верх и темный низ. Никакой специальной формы, по ее словам, не будет.
Между тем депутаты вновь предлагают внедрить единую школьную форму во всех школах Кыргызстана.
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