Кто такие лжепатриоты, о которых говорил Садыр Жапаров? Определение Эдиля Байсалова

Заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов дал свое разъяснение, кого он считает лжепатриотами.



Президент Садыр Жапаров на политическом уровне ввел понятие "лжепатриоты", поручив правоохранительным органам заняться теми гражданами, которые поднимают вопрос по месторождению Жетим-Тоо.

В этот же день на допрос были вызваны блогеры Ырыс Жекшеналиев и экс-глава ГКНБ Абдил Сегизбаев.

Заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов дал свое разъяснение, кого он считает лжепатриотами.

По его словам, эти люди по внешнему заказу хотят дестабилизировать обстановку в стране, совершить очередной переворот. Также, по мнению Байсалов, лжепатриоты - это те люди, которые критикуют все действия правительства, даже позитивные, и руководствуются лозунгом "Чем хуже, тем лучше". Он подчеркнул, что простые граждане, которые подвергаются манипуляциям, невиновны. Все дело в подобии журналистов, "которые возомнили себя аналитиками, экспертами, совестью нации".

"Лжепатриоты много лет кричат: "Демократия, демократия", преподают нам уроки, и кажется, что они больше всех ратуют за народ. Но когда путем демократии появляется лидер из народа, который получил 92% поддержки (на выборах в январе 2021 года Садыр Жапаров получил около 80% голосов тех, кто пришел на выборы, а явка на выборы составила меньше 40% избирателей. - Прим. Kaktus.media) и несмотря на все трудности выполняет данные обещания, то эти люди и его считают недостойным, говорят, "это не демократия". В их мечтах народ должен был последовать за их словом "реформа" и проголосовать за них. Но такого не произошло, поэтому они никогда не признают властей, которых избрал народ. Власть народа - это основной закон демократии, и те, кто это не признает, настоящие лжепатриоты", - написал Байсалов.

Также по мнению зампредседателя кабмина лжепатриоты те, кто восторгается успехом Запада и стран Европы и лгут, что "эти страны никогда не разрабатывали месторождения, а развивались силой интеллекта".

Байсалов добавил, что "за эти годы в обществе исчезло понятие "национальные интересы", и теперь многие молодые люди руководствуются понятием "надо критиковать власти, рано или поздно стану героем", а современные технологии, алгоритмы соцсетей способствуют распространению самых провокационных мыслей".



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