Еще не заплатили налог на недвижимость и авто? ГНС обновила онлайн-калькулятор

До 1 сентября необходимо представить информационный расчет и уплатить налоги
Государственная налоговая служба обновила и привела в соответствие с новой редакцией Налогового кодекса калькулятор по расчету суммы налога на транспортное средство, жилье и земельный участок Calculator.salyk.kg. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Владельцы транспорта и недвижимого имущества могут самостоятельно рассчитать сумму налога, воспользовавшись электронным калькулятором.
Как сообщается, на странице Calculator.salyk.kg необходимо открыть нужную ссылку и в поля внести соответствующие данные по имуществу, затем нажать на кнопку "рассчитать налог". Программа автоматически выдаст сумму налога, подлежащего уплате.
Если у налогоплательщика возникнут затруднения при самостоятельном расчете суммы налога, он может также обратиться в местный налоговый орган, где ему обязаны дать подробную информацию, добавили в ГНС.
Там напомнили, что до 1 сентября необходимо представить информационный расчет и уплатить налоги:
- на транспортное средство;
- на жилое здание, сооружение и помещение (не используемое для предпринимательской деятельности);
- на придомовые, приусадебные и садово-огородные земельные участки.
Более подробную информацию можно получить в местных налоговых органах, а также по номеру 116 и на сайте ГНС.
URL: https://kaktus.media/465236
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