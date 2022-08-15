Еще не заплатили налог на недвижимость и авто? ГНС обновила онлайн-калькулятор

До 1 сентября необходимо представить информационный расчет и уплатить налоги

Государственная налоговая служба обновила и привела в соответствие с новой редакцией Налогового кодекса калькулятор по расчету суммы налога на транспортное средство, жилье и земельный участок Calculator.salyk.kg. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Владельцы транспорта и недвижимого имущества могут самостоятельно рассчитать сумму налога, воспользовавшись электронным калькулятором.

Как сообщается, на странице Calculator.salyk.kg необходимо открыть нужную ссылку и в поля внести соответствующие данные по имуществу, затем нажать на кнопку "рассчитать налог". Программа автоматически выдаст сумму налога, подлежащего уплате.

Если у налогоплательщика возникнут затруднения при самостоятельном расчете суммы налога, он может также обратиться в местный налоговый орган, где ему обязаны дать подробную информацию, добавили в ГНС.

Там напомнили, что до 1 сентября необходимо представить информационный расчет и уплатить налоги:

- на транспортное средство;

- на жилое здание, сооружение и помещение (не используемое для предпринимательской деятельности);

- на придомовые, приусадебные и садово-огородные земельные участки.

Более подробную информацию можно получить в местных налоговых органах, а также по номеру 116 и на сайте ГНС.



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