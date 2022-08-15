Стрельба в ночном клубе. Жан Воинов не причастен к инциденту

Танцор Жан Воинов опровергает информацию о своей причастности к инциденту возле ночного клуба.
Об этом он сообщил журналистам.
По словам танцора, даже на видеозаписи с камер наблюдения видно, где он стоит, — возле машины, а стреляющий находился в центре толпы.
«Я выходил из клуба, а там была компания молодых людей, которые устроили разборки. В это время у меня случился конфликт с другими молодыми людьми, я с ними подрался. Вдруг мы услышали выстрел», — рассказал Жан Воинов.
Ранее сообщалось, что в Бишкеке около ночного клуба произошла стрельба.
В социальных сетях распространяется видео инцидента. На кадрах видно, что возле клуба стоит толпа молодых людей, один из них стал стрелять в воздух. В это же время у входа произошла потасовка между двумя посетителями.
«Начата доследственная проверка, о результатах которой сообщим дополнительно», — сообщили в УВД Первомайского района.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/242321/
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!