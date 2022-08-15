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Стрельба в ночном клубе. Жан Воинов не причастен к инциденту

Танцор Жан Воинов опровергает информацию о своей причастности к инциденту возле ночного клуба.

Об этом он сообщил журналистам.

По словам танцора, даже на видеозаписи с камер наблюдения видно, где он стоит, — возле машины, а стреляющий находился в центре толпы.

«Я выходил из клуба, а там была компания молодых людей, которые устроили разборки. В это время у меня случился конфликт с другими молодыми людьми, я с ними подрался. Вдруг мы услышали выстрел», — рассказал Жан Воинов.

Ранее сообщалось, что в Бишкеке около ночного клуба произошла стрельба.

В социальных сетях распространяется видео инцидента. На кадрах видно, что возле клуба стоит толпа молодых людей, один из них стал стрелять в воздух. В это же время у входа произошла потасовка между двумя посетителями.

«Начата доследственная проверка, о результатах которой сообщим дополнительно», — сообщили в УВД Первомайского района.

     
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/242321/ 
 

           

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