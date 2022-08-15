В МВД сообщили подробности задержания Ырыса Жекшеналиева

Администратор страницы «Полит Узник» в Facebook Ырыс Жекшеналиев задержан на 48 часов и водворен в ИВС.
Об этом сообщает пресс-служба МВД.
Уточняется, что накануне Ырыс Жекшеналиев был доставлен оперативниками на допрос в следственную службу МВД.
«Допрос связан с публикациями в Facebook. На этой странице намеренно распространяется дезинформация. Отдельные лица призывают выступить против разработки месторождения Жетим-Тоо. Некоторые публикации настораживают, поскольку там распространяются противоречивые, неверные сведения. Просматривается заинтересованность некоторых активистов и других людей в распространении ложной и недостоверной информации, а также попытка осознанного манипулирования общественным мнением для того, чтобы раскачать ситуацию вокруг месторождения Жетим-Тоо. Возбуждено уголовное дело по статье «Массовые беспорядки» УК КР», — сообщили в ведомстве.
Накануне сотрудники милиции забрали администратора страницы «Полит Узник» в Facebook Ырыса Жекшеналиева. Его доставили в следственную службу МВД, а затем задержали.
Позже на допрос был вызван экс-председатель ГКНБ.
Напомним, ситуацию вокруг месторождения Жетим-Тоо прокомментировал глава государства Садыр Жапаров. Он призвал активистов и политиков, выступающих против разработки этого месторождения, перестать обманывать людей.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/242355/
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