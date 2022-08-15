Ситуация вокруг Жетим-Тоо. В МВД прокомментировали допрос Абдиля Сегизбаева

После допроса экс-председатель ГКНБ Абдиль Сегизбаев был отпущен.
Об этом сообщает пресс-служба МВД.
Уточняется, что 13 августа на странице «Полит Узник» было опубликовано видеообращение Абдиля Сегизбаева по поводу разработки месторождения Жетим-Тоо. После этого его вызвали на допрос.
«Бывший глава спецслужб сообщил, что видео было подготовлено во время выборов президента в 2020 году, после этого никакой информации в социальных сетях и информационных источниках на эту тему не публиковал и не распространял. После проведения допроса Абдиль Сегизбаев был отпущен и вместе со своим адвокатом покинул здание МВД», — сообщили в ведомстве.
Накануне сотрудники милиции забрали администратора страницы «Полит Узник» в Facebook Ырыса Жекшеналиева. Его доставили в следственную службу МВД, а затем задержали.
Позже на допрос был вызван экс-председатель ГКНБ.
Напомним, ситуацию вокруг месторождения Жетим-Тоо прокомментировал глава государства Садыр Жапаров. Он призвал активистов и политиков, выступающих против разработки этого месторождения, перестать обманывать людей.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/242356/
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