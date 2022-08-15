Более 200 потенциальных симптомов постковида, которые затрагивают 10 системах органов

Бишкек, "Саясат. kg". Исследователи опросили почти 4 тысяч человек с подтвержденным или подозреваемым ковидом из почти 60 стран, у которых болезнь длилась месяц или более.

Недавнее исследование, опубликованное в медицинском журнале The Lancet, выявило более 200 потенциальных симптомов постковида, которые затрагивают 10 системах органов, причем 66 симптомов обычно длятся более семи месяцев.



Исследователи опросили почти 4 тысяч человек с подтвержденным или подозреваемым ковидом из почти 60 стран, у которых болезнь длилась месяц или более.



Врачи, которые наблюдают сегодня пациентов после "легкого" варианта "Омикрон", отмечают, что изматывающая усталость у них длится дольше, чем после предыдущих штаммов, включая "Дельту". "Предыдущие варианты, похоже, вызывали гораздо больше неврологических, психических и когнитивных проблем. Но в последнее время усталость определенно кажется более важным фактором", - говорит доцент отделения легочной и реанимационной медицины eybdthcbntnf Джона Хопкинса Панагис Галиатсатос.



Современные вакцины, хоть и доказали способность существенно снижать смертность и тяжесть течения болезни, все же не продемонстрировали способности предотвращать распространение SARS-CoV-2 и постковида.



Моделирование, проведенное научным коллективом под руководством Ариджита Чакраварти, показывает, что те, кто вакцинирован, но не принимает мер предосторожности против вируса, могут ожидать заболевания COVID-19 один или два раза в год в будущем.



Если предположить, что весь мир вакцинирован и не принимает мер предосторожности, и что риск заболеть постковидом каждый раз, когда человек заражается, составляет 10%, то у каждого жителя Земли есть 5% шанс заболеть постковидом каждый год, говорит Чакраварти. По его подсчетам, за три года шанс заболеть постковидом составляет 14%.



До сих пор причина постковида точно не установлена, и нет лечения, которое помогло бы даже полностью устранить все его симптомы.