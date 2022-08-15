"Это же - детям!". Проекту "Помогаем вместе" нужен новый дом

Но сейчас проекту самому нужна помощь!

Мешок рваной обуви с налипшим на подошву навозом передали горожане малоимущим детям. И это не первый случай, когда вещи из благотворительных боксов страшно взять в руки. "Пожалуйста, не делайте так! Это же - детям!" - просит руководитель проекта "Помогаем вместе" Игорь Беляев. Ежемесячно около тысячи семей получают там одежду и обувь. Но сейчас проекту самому нужна помощь!

Цепочка доброты под названием "Помогаем вместе" начинается с желтых металлических боксов, расположенных по всему городу. Бишкекчане складывают в них добротные вещи и обувь, чтобы те обрели "второе дыхание" в малоимущих семьях. Из накопителей гумпомощь направляется в большую прачечную - там вещи стирают, гладят, проводят мелкий ремонт, если необходимо. Делают это волонтеры и выпускники детских домов, с которыми Игорь Беляев работает системно уже много лет. Ну а после вещи перевозят в центр выдачи, развешивают красиво, как в магазине - немного необычном, бесплатном. В него приходят многодетные мамы с детьми, выбирают одежду, которую не стыдно носить. "Нужно так давать, чтобы можно было взять", - уверен Игорь Владимирович.

Такой конвейер доброты работает в столице уже больше года. Но сейчас он начал давать сбой там, где не ждали. Аренда помещения для проекта - около шестидесяти тысяч сомов. Их выделяют благотворители, но у них не получается это делать ежемесячно в конкретный срок. Владелец же помещения не в восторге от хронических отсрочек платежей, поэтому просит либо решить эту проблему, либо съехать.

- Мы пытались вывести проект на хозрасчет. Написали объявление, что готовы стирать крупные вещи - пледы, одеяла… Оплату назначили невысокую, только чтобы покрыть затраты на воду, порошок, аренду помещения, ремонт машинок. Но никто не отозвался. Самостоятельно же собирать ежемесячно по 60 тысяч сомов для нас стало большой проблемой - приходится иногда даже у друзей занимать! Но долго мы так не протянем. А остановить проект жалко - это реальная помощь людям, которые живут в Бишкеке и в регионах. Вы даже не представляете, какая там нищета бывает. У нас и разнопарные носки забирают, лишь бы были без дырок! - рассказывает Беляев.

Сейчас проекту "Помогаем вместе" нужен новый дом. Вернее, большой ангар или производственное помещение в черте города с трехфазной электропроводкой, водопроводом и канализацией. И, главное, бесплатно! Это не утопия, много лет в столице работал городской вещевой склад, который "приютили" на безвозмездной основе на территории завода физприборов. А в идеале - найти несколько компаний, которые заключат с проектом договор на регулярные благотворительные платежи, и тогда вопрос с переездом будет снят. Связаться с Игорем и обсудить все варианты помощи можно по телефону: 0(559)–800 –579.

…В августе проект "Помогаем вместе" работает по прежнему адресу - на улице Паровозной, 1. И сюда ежедневно приезжают многодетные семьи со всего Бишкека и новостроек. Главный вопрос - есть ли школьная форма и осенняя обувь? И если у вас есть возможность поделиться именно этими вещами, пожалуйста, принесите их в боксы для сбора одежды. Вот адреса:

Торговый центр Red Centre. Адрес: ул. Шопокова, 121/1,

ТЦ "Дордой Плаза" г.Бишкек, ул. Ибраимова, 115–А.

ТЦ "Beta Stores 2", г. Бишкек, ул. Юнусалиева, 177/2.

ТРЦ "Технопарк". г.Бишкек, ул. М. Горького, 1/2, пересекает ул.Шабдана Баатыра.

Детский магазин Аldey_aldey: ул. Жукеева-Пудовкина, 146, пересекает ул.Донецкая.

Микрорайон "Джал"–29, дом 14.

Сеть АЗС "Партнер Нефть" по ул. 7 Апреля, 4/2; ул. Медерова, 48/2, пересекает ул.Элебаева; ул. Московская, 235, пересекает ул. Некрасова.

Сеть АЗС Bishkek Petroleum: на пересечении улиц Байтика Баатыра - Донецкой, ул. Дзержинского, 76; ул.Жукеева-Пудовкина, 2/1; на пересечении улиц Ахунбаева и Алма-Атинской; Сухэ-Батора, 20.

ТРЦ Asia Mall: пр. им. Ч. Айтматова, 3.

ул. Каралаева (без номера), не доезжая до кафе "Империя пиццы".

ул. Гагарина, 1/1.

Сеть гипермаркетов "Фрунзе": 12-й микрорайон, 12/1; пр. Чуй, 2/9 (ТЭЦ); ул. Толстого, 196.

ТРЦ "Таш–Рабат": ул. Горького, 1.

Магазин "Радуга": 9 м–н, ул.Байтика Баатыра,4/1,1 этаж.

Свято-Воскресенский кафедральный собор, соцотдел: пр. Жибек Жолу, 497, пересекает ул. Тоголока Молдо.

Добрые советы - добрым людям:

При пользовании благотворительного бокса укладывайте вещи в пакеты так, чтобы они не вывалились при выемке пакетов.

Сдавайте обувь без коробок - в пакетах.

Не отдавайте вещи сомнительным людям около благотворительных боксов, которые представляются сотрудниками фонда, они не имеют к ним никакого отношения.





URL: https://www.vb.kg/421448