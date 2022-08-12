Блогер Хасбик показал, как трапезничает в госрезиденции президента Кыргызстана

Блогер Хасбик в своем сторис в Instagram опубликовал видео из госрезиденции № 1 «Ала-Арча».

Тиктокер показал свою трапезу на балконе с видом на дом приемов «Эне-Сай», который построен в виде юрты.

«Ем, короче, кушаю. Чисто рахат же есть. Жалко, короче. Приятного аппетита», — комментирует видео Хасбик.



Отметим, боец UFC Хабиб Нурмагомедов и российский блогер Хасбулла Магомедов (Хасбик) прибыли на турнир по смешанным единоборствам лиги Eagle Fighting Championship (EFC 49), который прошел 10 августа в «Бишкек Арене».





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