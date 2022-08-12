Видео инцидента опубликовали в соцсетях.
В Бишкеке произошла перестрелка. Один человек в больнице. Об этом 24.kg сообщили в ГУВД столицы.
Видео инцидента опубликовали в соцсетях.
Отмечается, что 7 августа в милицию поступил вызов, что по улице Карманской неизвестный мужчина получил огнестрельное ранение. При осмотре места происшествия следственно-оперативная группа обнаружила пистолет, один патрон и гильзу.
По предварительным данным, 38-летний мужчина госпитализирован в отделение реанимации с диагнозом «огнестрельное дробовое ранение правого бедра с открытым переломом и со смещением».
По факту возбуждено уголовное дело с предварительной квалификацией по статье 280 «Хулиганство» УК КР. Назначены необходимые экспертизы.
Проводятся оперативно-разыскные мероприятия по установлению и задержанию подозреваемых лиц.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/242135/
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!