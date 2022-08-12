В Бишкеке произошла перестрелка. Один человек в больнице

Видео инцидента опубликовали в соцсетях.

В Бишкеке произошла перестрелка. Один человек в больнице. Об этом 24.kg сообщили в ГУВД столицы.

Видео инцидента опубликовали в соцсетях.

Отмечается, что 7 августа в милицию поступил вызов, что по улице Карманской неизвестный мужчина получил огнестрельное ранение. При осмотре места происшествия следственно-оперативная группа обнаружила пистолет, один патрон и гильзу.

По предварительным данным, 38-летний мужчина госпитализирован в отделение реанимации с диагнозом «огнестрельное дробовое ранение правого бедра с открытым переломом и со смещением».

По факту возбуждено уголовное дело с предварительной квалификацией по статье 280 «Хулиганство» УК КР. Назначены необходимые экспертизы.

Проводятся оперативно-разыскные мероприятия по установлению и задержанию подозреваемых лиц.



Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/242135/