Подсудимый объявил голодовку в СИЗО. В суде ему объяснили, почему он под стражей

Там указали, что Кара-Суйский районный суд 30 марта 2022 года приговорил мужчину к пяти годам лишения свободы с частичным сложением наказания.

Сотрудники Ошского регионального представительства Наццентра по предупреждению пыток 9 августа рассказали об Уланбеке А., который объявил голодовку в СИЗО, выражая недовольство приговором суда, а также действиями и бездействием органов прокуратуры.

"Суд в качестве меры пресечения избрал содержание под стражей в СИЗО-5. Уланбек А. считает, что суд не учел при вынесении решения, что подозреваемый никуда не сбегал, имел постоянное место жительства, а также вовремя являлся на вызовы следователя. В то же время, по его словам, другим фигурантам суд назначил пробацию и штраф, хотя все они были в уголовном деле в одинаковом положении и состоянии", - говорится в сообщении НЦПП.

Сегодня, 11 августа, в Ошском областном суде прокомментировали эту информацию, так как уголовное дело находится там на стадии судебного рассмотрения.

Там указали, что Кара-Суйский районный суд 30 марта 2022 года приговорил мужчину к пяти годам лишения свободы с частичным сложением наказания.

28 февраля 2018 года тот же суд его уже лишал свободы на девять лет. На 27 декабря 2021 года неотбытый срок наказания составляет 4 года 1 месяц 11 дней.

Поэтому в итоге Уланбек А. лишен свободы на шесть лет путем частичного сложения неотбытой части наказания, назначенного по предыдущему приговору.

Не согласившись с приговором, прокуратура Кара-Суйского района подала апелляционное представление, а обвиняемый Уланбек А. подал апелляционную жалобу.

20 мая 2022 года уголовное дело принято к производству Ошского областного суда, заседание назначено на 14 июня. Во время судебного заседания подельник мужчины - М. Т. - обратился с заявлением о предоставлении государственного адвоката. Поэтому заседание было перенесено на 12 июля 2022 года.

12 июля 2022 года судебное заседание в связи с неявкой адвоката Уланбека А. было перенесено на 26 июля 2022 года.

26 июля 2022 года обвиняемый Уланбек А. не был доставлен из СИЗО-5 в связи с его болезнью, о чем предоставлена медицинская справка.

С учетом времени до выздоровления подсудимого заседание назначено на 24 августа 2022 года.



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