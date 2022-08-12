МИД сообщил подробности дела кыргызстанки, которая пыталась продать сына в Екатеринбурге

МИД прокомментировал дело кыргызстанки, которая в Екатеринбурге пыталась продать сына.
Сотрудники генерального консульства Кыргызстана в Екатеринбурге встретились со следователем управления Следственного комитета по Свердловской области. Он сообщил, что задержанная А. Н. является гражданкой Кыргызстана. На данный момент в отношении женщины возбуждено уголовное дело и проводятся следственные мероприятия. Ребенок определен в социальное учреждение в Екатеринбурге.
Генеральное консульство проводит работу по выяснению всех обстоятельств инцидента, а также оказывает консульско-правовую поддержку подозреваемой, ей предоставлены услуги адвоката и переводчика.
В скором времени задержанной должны избрать меру пресечения.
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