МИД сообщил подробности дела кыргызстанки, которая пыталась продать сына в Екатеринбурге

МИД прокомментировал дело кыргызстанки, которая в Екатеринбурге пыталась продать сына.

Сотрудники генерального консульства Кыргызстана в Екатеринбурге встретились со следователем управления Следственного комитета по Свердловской области. Он сообщил, что задержанная А. Н. является гражданкой Кыргызстана. На данный момент в отношении женщины возбуждено уголовное дело и проводятся следственные мероприятия. Ребенок определен в социальное учреждение в Екатеринбурге.

Генеральное консульство проводит работу по выяснению всех обстоятельств инцидента, а также оказывает консульско-правовую поддержку подозреваемой, ей предоставлены услуги адвоката и переводчика.

В скором времени задержанной должны избрать меру пресечения.



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