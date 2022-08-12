Анжелика просит Садыра Жапарова передать дом Алмазбека Атамбаева детям с ДЦП

Анжелика просит передать дом Алмазбека Атамбаева для детей с ДЦП.
Соответствующее обращение она опубликовала на своей странице в Instagram.
Она встретилась с матерями детей с ограниченными возможностями здоровья. По ее словам, в основном это матери-одиночки. Многие из них не имеют работы и своего жилья.
В связи с этим Анжелика и эти женщины просят президента Садыра Жапарова передать дом Алмазбека Атамбаева этим детям для их реабилитации.
Напомним, дом бывшего президента в Кой-Таше ФУГИ собирался забрать на баланс государства. Садыр Жапаров сообщал, что в доме будет открыто учреждение для пожилых людей.
Семья бывшего президента планировала там открыть образовательно-оздоровительный спортивный комплекс для детей, нуждающихся в отдыхе.
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