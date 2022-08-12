"Наследие великих кочевников" получит еще 1 миллиард сомов из бюджета

ОАО "Национальный холдинг "Наследие великих кочевников" в августе получит из республиканского бюджета 1 миллиард сомов.

Ранее "Наследие великих кочевников" уже получил из бюджета 900 млн сомов, из них 100 миллионов сомов сразу при учреждении, которые были направлены на уставный капитал, позже холдинг получил еще 800 млн сомов. Деньги также пошли на увеличение капитала общества.

Напомним, по решению акционеров, принятому на внеочередном собрании, холдинг выпустит 71 миллион простых именных акций номинальной стоимостью сто сомов за единицу. Таким образом его капитал будет увеличен на 7,1 миллиарда сомов и по итогу составит 8 миллиардов сомов.

Единственным учредителем национального холдинга "Наследие великих кочевников" является Министерство финансов КР.





URL: https://www.vb.kg/421384