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В октябре Бишкек станет столицей романса Центральной Азии

20 – 21 октября 2022 года Бишкек станет центром сообщества исполнителей романса Центральной Азии.

20 октября в Малахитовом зале Кыргызского национального академического театра оперы и балета им. А. Малдыбаева состоится VI Международный конкурс молодых исполнителей русского романса "Среднеазиатская Романсиада". Об этом сообщает Русский дом в Бишкеке.

Конкурс включен в программу XXVI Московского международного конкурса молодых исполнителей русского романса "Романсиада-2022". Победители "Среднеазиатской Романсиады" примут участие в финале московской "Романсиады" в декабре 2022 года.

Для участия в конкурсе приглашаются студенты творческих вузов, учащиеся средних специальных учебных заведений и музыкальных школ, и просто любители романса из стран Центральной Азии. Возрастное ограничение – до 35 лет. В конкурсной программе предусмотрено исполнение романсов, как российских, так и кыргызских авторов.

Положение о конкурсе и заявка для участия доступны по ссылке https://disk.yandex.ru/d/-dq5NcxG59qjTA

21 октября в большом зале Кыргызской национальной филармонии им. Т. Сатылганова состоится концерт "Звезды романса", с участием известных исполнителей из России, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, а также лауреатов "Среднеазиатской Романсиады".


 

URL: https://www.vb.kg/421386

           

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