Уроженка КР пыталась продать сына в Екатеринбурге за 300 тысяч рублей

Наргизу задержали, когда она подписала расписку о получении 300 тысяч рублей и отдала ребенка.
Как сообщает портал Readovka, уроженка Кыргызстана Наргиза А. с середины лета 2022 года в соцсетях активно пыталась продать 7-летнего сына. Причиной стал конфликт между ребенком и ее новым мужем, а также желание закрыть все долги.
Для этого женщина предлагала мальчика в сомнительных группах по усыновлению детей и продаже органов. Наргиза пыталась устроить сына в любую семью, способную заплатить 300 тысяч рублей.
Об этом узнали сотрудники из организации "Альтернатива", которая борется с торговлей людьми. Волонтеры под видом заинтересованного покупателя связались с женщиной.
На месте Наргизу с мальчиком ждали подставная покупательница и якобы ее тетя, а также заполонившие торговый центр силовики. На встречу пришла действительно мать и ее ребенок, на которого женщина уже собрала документы и которого успела снять с учета в больнице и школе.
Наргизу задержали, когда она подписала расписку о получении 300 тысяч рублей и отдала ребенка. Мальчика передали в руки органов опеки, второй муж женщины сам пришел к следователям и уверял их, что о данной схеме слышит впервые.
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