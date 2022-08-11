Бомба в Asia Mall. Бизнесмен нашел под своей машиной гранату  

Бизнесмен Илгиз Шаменов нашел под своей машиной гранату.
Заметил ее в ТЦ Asia Mall. Об этом сообщил сам бизнесмен.
По его словам, он приехал на парковку ТЦ Asia Mall и оставил машину на автомойке. В это время его водитель заметил торчащие под машиной провода и гранату. Потом они вызвали милицию.
В соцсетях также появилось фото Шаменова в машине скорой помощи.
Напомним, что предприниматель Илгиз Шаменов был вызван в ГКНБ на допрос на прошедшей неделе. "Есть такое ощущение, что не могут найти у меня ничего и проводят проверку, оказывая давление на бизнес", - говорил Шаменов после допроса.
Чуть позже источники Kaktus.media сообщили, что механизм под машиной бизнесмена оказался не муляжом, а настоящей боевой гранатой.
URL: https://kaktus.media/465065
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!