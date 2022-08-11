Бомба в Asia Mall. Бизнесмен нашел под своей машиной гранату

Бизнесмен Илгиз Шаменов нашел под своей машиной гранату.

Заметил ее в ТЦ Asia Mall. Об этом сообщил сам бизнесмен.

По его словам, он приехал на парковку ТЦ Asia Mall и оставил машину на автомойке. В это время его водитель заметил торчащие под машиной провода и гранату. Потом они вызвали милицию.

В соцсетях также появилось фото Шаменова в машине скорой помощи.

Напомним, что предприниматель Илгиз Шаменов был вызван в ГКНБ на допрос на прошедшей неделе. "Есть такое ощущение, что не могут найти у меня ничего и проводят проверку, оказывая давление на бизнес", - говорил Шаменов после допроса.

Чуть позже источники Kaktus.media сообщили, что механизм под машиной бизнесмена оказался не муляжом, а настоящей боевой гранатой.



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