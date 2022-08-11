Новым директором стал Бактилек Калмурзаев.
На внеочередном общем собрании акционеров было принято решение об избрании генерального директора дочерней компании ОАО "Международный аэропорт "Манас" ЗАО "Компания "Манас Менеджмент". Об этом сообщает Кыргызская фондовая биржа.
Новым директором стал Бактилек Калмурзаев.
Решение принято 3 июля.
Ранее Кыргызская фондовая биржа сообщала об избрании на эту должность Мирлана Кубаталиева.
ЗАО "Компания "Манас Менеджмент" является дочерней компаний аэропорта "Манас". Ею руководил нынешний председатель правления ОАО "Международный аэропорт "Манас" Манасбек Самидинов.
Калмурзаеву 32 года. Он окончил магистратуру по специальности "международный менеджмент" в 2012 году. Баллотировался в депутаты Бишкекского городского кенеша от партии "Столица" в 2021 году.
ЗАО "Компания "Манас Менеджмент" осуществляет деятельность по разгрузке, погрузке и грузовой обработке, хранению и сортировке грузов (грузовой терминал), а также приготовлению, комплектованию по рейсам и доставке на борт воздушного судна бортового питания (кейтеринг).
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