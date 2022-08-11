Кабмин утвердил правила оплаты труда сотрудников, не относящихся к госслужащим

Документом установлена минимальная базовая ставка в 7 тысяч 40 сомов.
Кабинет министров Кыргызстана утвердил условия оплаты труда работников, не относящихся к категории государственных служащих и занятых в государственных учреждениях, включая учреждения, подведомственные государственным органам исполнительной власти. Постановление подписал председатель кабмина Акылбек Жапаров.
Документом установлена минимальная базовая ставка в 7 тысяч 40 сомов.
Она будет основанием для расчета должностных окладов. Кроме того, утверждены коэффициенты кратности к окладам и процентных надбавок за выслугу лет.
Установлено, что работникам выплачивают надбавки за проживание и работу в условиях высокогорья и отдаленных труднодоступных зонах, секретный характер работы и ученую степень. При выходе в трудовой отпуск предусмотрено пособие на оздоровление в размере двухмесячного фонда заработной платы, а в конце календарного года — тринадцатая заработная плата.
Постановление об установлении условий оплаты труда работников, не относящихся к категории государственных служащих и занятых в государственных учреждениях, действует с 1 августа 2022 года. С этого времени указом главы государства всем госслужащим подняли зарплату.
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