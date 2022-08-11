Сбербанк отменил комиссию за переводы в Киргизию и Узбекистан

Бишкек, "Саясат. kg". Так, с 1 августа клиентам банка станет доступна возможность без комиссии совершать рублёвые переводы своим родным и близким в Киргизию и Узбекистан.

10 августа 2022 года, Москва – Сбер продолжает активно совершенствовать сервисы безналичных платежей, в том числе и в отношении денежных переводов в страны ближнего зарубежья.

Так, с 1 августа клиентам банка станет доступна возможность без комиссии совершать рублёвые переводы своим родным и близким в Киргизию и Узбекистан. Сервис доступен в приложении СберБанк Онлайн при переводе по номеру телефона на карты местных банков.

В настоящее время в Киргизии сервис поддерживают Бакай Банк, FINCA Банк, MBank, Керемет Банк, Банк Компаньон, а также электронные кошельки ЭЛСОМ и «О! Деньги». В Узбекистане — Agrobank, UniversalBank, Hamkorbank, Xalq Bank, Ориент Финанс Банк.

Возможность совершить денежные переводы в другие страны СНГ с помощью мобильного приложения СберБанк Онлайн также существует, при этом взимается комиссия 1%.

Леонид Шныр, директор дивизиона Сбербанка «Платежи и переводы»:

«Учитывая растущий спрос на переводы из России в страны ближнего зарубежья, мы достигли соглашения с финансовыми организациями Узбекистана и Киргизии о возможности совершения переводов из России без комиссии. Услуга переводов по номеру телефона очень востребована: клиентам нравится почти мгновенное зачисление средств и безопасность. Надеюсь, готовность предоставить сервис переводов с нулевой комиссией для своих граждан окажется востребованной и за пределами Узбекистана и Киргизии».



