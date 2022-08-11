ГКНБ КР призывает воздержаться от популистского пиара и вмешательства в следственные действия

Бишкек, "Саясат. kg". Руководствуясь принципами гуманности и человечности, учитывая возраст и состояние здоровья Ю. Низовского, было принято решение об изменении меры пресечения на «домашний арест».
Следствие проводится с соблюдением принципа всесторонности, полноты и объективности, с обеспечением права на защиту.
Соответственно, следственные действия с участием обвиняемого Низовского проводились с участием адвоката.
Нормами Уголовно-процессуального кодекса четка определены участники (следователь, обвиняемый, адвокат, в случаях необходимости переводчик).
Однако, представители Омбудсмена явились в служебный кабинет следователя, в котором проводились следственные действия с участием Низовского.
Руководствуясь принципами гуманности и человечности, учитывая возраст и состояние здоровья Ю. Низовского, было принято решение об изменении меры пресечения на «домашний арест».
В целях недопущения воздействия на объективность следствия, призываем Аппарат Омбудсмена воздержаться от популистского пиара и не оказывать вмешательство на проводимые следственные действия.
При этом, напоминаем что со стороны ГКНБ в соответствии с требованиями законов, обеспечивается беспрепятственное посещение представителей Аппарата Омбудсмена задержанных, арестованных лиц в ИВС и СИЗО ГКНБ Кыргызской Республики.
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