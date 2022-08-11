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ГКНБ КР призывает воздержаться от популистского пиара и вмешательства в следственные действия

Бишкек, "Саясат. kg". Руководствуясь принципами гуманности и  человечности, учитывая возраст и состояние здоровья Ю. Низовского, было принято решение об изменении меры пресечения на «домашний арест».

Следствие проводится с соблюдением принципа всесторонности, полноты и объективности, с обеспечением права на защиту.

Соответственно, следственные действия с участием обвиняемого Низовского проводились с участием адвоката.

Нормами Уголовно-процессуального кодекса четка определены участники (следователь, обвиняемый, адвокат, в случаях необходимости переводчик).  

Однако, представители Омбудсмена явились в служебный кабинет следователя, в котором проводились следственные действия с участием Низовского. 

Руководствуясь принципами гуманности и  человечности, учитывая возраст и состояние здоровья Ю. Низовского, было принято решение об изменении меры пресечения на «домашний арест».

В целях недопущения воздействия на объективность следствия, призываем Аппарат Омбудсмена воздержаться от популистского пиара и не оказывать вмешательство на проводимые следственные действия. 

При этом, напоминаем что со стороны ГКНБ в соответствии с  требованиями законов, обеспечивается беспрепятственное посещение представителей Аппарата Омбудсмена задержанных, арестованных лиц в ИВС и СИЗО ГКНБ Кыргызской Республики.

           

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