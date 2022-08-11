ГКНБ КР: Задержан главный бухгалтер Токтогульского районного центра общеврачебной практики

Бишкек, "Саясат. kg". В настоящее время продолжаются оперативно-следственные мероприятия.
Главным Управлением ГКНБ КР по Джалал-Абадской области в рамках зарегистрированного уголовного дела, при получении взятки задержан главный бухгалтер Токтогульского районного центра общеврачебной практики.
Установлено, что в мае 2022 года вышеуказанным центром был объявлен тендер на предоставление компьютерных услуг, где победителем был объявлен гражданин «Н.Т.О.». Предоставив отчет о проделанной работе главному бухгалтеру Токтогульского районного центра общеврачебной практики, последний начал вымогать «откат» в размере 24 000 сомов.
В результате проведенных оперативно-следственных мероприятий 9 августа 2022 года с поличным при получении взятки в размере 20 000 тысяч сомов, задержан главный бухгалтер «А.М.Ю.» по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.343 УК Кыргызской Республики и в порядке ст.96 УПК КР водворен в СИЗО ГУ ГКНБ КР по Джалал-Абадской области.
В настоящее время продолжаются оперативно-следственные мероприятия.
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!