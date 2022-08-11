Омбудсмен готовит альтернативный доклад о насилии над детьми

Институт омбудсмена готовит альтернативный доклад о ситуации с насилием над женщинами и детьми.
Об этом 24.kg сообщила акыйкатчи Атыр Абдрахматова.
По ее словам, в докладе будут отражены данные о защите прав женщин и детей, подвергшихся насилию.
«Статистика плачевная. Большинство дел прекращаются на стадии следствия. Те, что доходят до суда, не всегда заканчиваются обвинительными приговорами. В докладе мы проанализируем приговоры, касающиеся преступлений в отношении женщин и детей. Получается, что человек, который украл велосипед, получит максимальный срок наказания, а совершивший насилие над женщинами или детьми, получает минимальное наказание», — сказала Атыр Абдрахматова.
Доклад будет направлен в ООН.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/241996/
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