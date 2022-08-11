В чем миссия вакцин?

Бишкек, "Саясат. kg". Вакцины играют в нашей жизни незаметную, но очень большую роль.



• Профилактика заражения.

Прививки снижают риск заражения опасными инфекциями, формируя приобретенный иммунитет. Иммунная система «запоминает» антигены возбудителей болезни, которые вводятся вместе с вакциной. Позже при контакте с такими же возбудителями она распознает и уничтожает их.



• Профилактика осложнений.

Редко, но даже после введения вакцины можно заразиться дикой инфекцией и заболеть. В этом случае болезнь гораздо чаще протекает в легкой форме, а риск тяжелых осложнений и летального исхода для вакцинированных заболевших в разы меньше, чем для тех, кто не был привит. Например, иммунизация против туберкулеза в 5 раз снижает риск развития менингита и генерализованной формы этой инфекции.



• Защита от неизлечимых болезней.

Для некоторых инфекций нет специфического лечения.

Бешенство, которым можно заразиться после укуса или ослюнения больным животным, имеет 100% летальность. Единственный способ борьбы с этой болезнью – вакцина (!). Если вас укусили, сделать прививку нужно как можно скорее, до появления первых характерных симптомов (возбудимость, водобоязнь).

Вирус папилломы человека (неизлечимая болезнь) - является самой частой причиной рака шейки матки. От него нельзя избавиться, но предотвратить заражение можно, вовремя сделав прививку (!).



• Формирование коллективного иммунитета.

Когда большая часть (не менее 70%) населения привита, инфекция перестает распространяться, и новых случаев заражения нет. При этом вакцинированные люди защищают непривитых, составляя их ближайшее окружение. Наличие коллективного иммунитета очень важно для тех, кто не может получить вакцину из-за противопоказаний. Если проводить вакцинацию достаточно широко (некоторые болезни невероятно заразны, и остановить их очень трудно), инфекция может полностью исчезнуть.