Когда начнут строить служебное жилье для медиков, рассказали в Минздраве

Строительство служебного жилья для медицинских работников планируется начать в 2023 году.
Об этом 24.kg сообщил временно исполняющий обязанности министра здравоохранения Жаркынбек Касымбеков.
По его словам, на повестке стоит вопрос возведения квартир в регионах на свободных ведомственных земельных участках для тех, кого ротируют, для молодых специалистов с нерешенным жилищным вопросом на местах.
«В будущем мы планируем в густонаселенных пунктах, особенно в Бишкеке и Оше, строить именно для остро нуждающихся в жилье. Такие планы я перед собой ставлю. Для многих ведомств строится служебное жилье с возможностью приватизации. Такой вариант мы должны тоже рассматривать, иначе очень тяжело удержать молодые кадры. Это было бы большим стимулом для них», — сказал Жаркынбек Касымбеков.
При этом он признал, что со свободной землей в столице «очень туго».
«Но чуть подальше от Бишкека, даже в Чуйской области, уже можно рассматривать вопрос. Мы ставим амбициозные планы, планируем уже в 2023 году начать несколько объектов социального жилья. В рамках деятельности Государственной ипотечной компании тоже можно предусмотреть жилье именно для медиков», — отметил и. о. министра.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/241988/
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