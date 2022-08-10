Осы свили гнездо - примета

Примета, говорящая к чему осы свили гнездо рядом с домом, также существует в народных поверьях.



На Руси всегда существовало множество примет и поверий, если человек верит в них, то он может выстраивать свою жизнь, руководствуясь таким своеобразным, но все же действенным опытом предков. Примета, говорящая к чему осы свили гнездо рядом с домом, также существует в народных поверьях. Внимательно понаблюдав за этими насекомыми, можно немало узнать о том, что ждет в ближайшем будущем обитателей этого дома.

Примета об осином гнезде в доме

Если эти насекомые расположили свой дом рядом с оконной рамой, то хозяев скоро ждет удача. Причем удача неожиданная и большая. Именно так звучит примета об осином гнезде на балконе или рядом с окном. Обитателям квартиры не стоит обижать этих насекомых, ведь такие действия могу отпугнуть удачу. Если осы мешают, то необходимо дождаться радостного известия и только после этого применив специальные щадящие аптечные средства вынудить их покинуть свое гнездо.

Если осиное гнездо расположилось в квартире, примета говорит о наступлении ранних холодов и долгой зимы. Такая информация полезна тем людям, которые занимаются различными садовыми посадками. Погодные поверья сбываются часто, поэтому если осы строят свое гнездо в помещении, стоит начать подготовку к длительной зиме с трескучими морозами и метелями.

Другие приметы про осиное гнездо

На Руси считалось, что каждое животное и насекомое является символом какого-либо человеческого качества. Осы и пчелы символизировали трудолюбие, достаток и мир в семье. Эти насекомые живут единым кланом, поэтому появление на дачном участке осиного гнезда считает признаком того, что в семье царит мир и покой.

Если в доме есть молодые и холостые девушка или парень, внезапное появление гнезда может предрекать скорую свадьбу. А для молодой женатой пары это нередко сулит появление детей. Также осиное гнездо приметаэто говорит о том, что семейному счастью ничего не угрожает, а материальный достаток будет только увеличиваться.

Почему нельзя жечь осиное гнездо?

Человек, который таким способом избавляется от мешающих ему насекомых, может навлечь на себя несчастье. На Руси было принято использовать при возможности только гуманные методы переселения ос и пчел. Считалось, что обозлившись на человека, они могут спровоцировать материальные трудности. Поэтому, если гнездо не мешает, лучше его не трогать. Как правило, осы не будут трогать человека, если, конечно, он не обижает их.

Источник: https://womanadvice.ru/osy-svili-gnezdo-primeta