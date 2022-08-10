В Бишкеке построят новую больницу. Катар выделил $1 миллион

Катар выделил $1 миллион на строительство нового корпуса на территории Городской больницы № 6 в Бишкеке.

Об этом сообщил временно исполняющий обязанности министра здравоохранения Жаркынбек Касымбеков.

По его словам, новое здание будет трехэтажным. Площадь объекта — около 800 квадратных метров. Больница рассчитана на 75 коек. Большая часть помещений будет отдана хирургическим и реанимационным отделениям. Также в новом корпусе будут работать отделение экстренной помощи и травматологический пункт.

«По условиям договора подрядчика инвесторы выбрали сами. Мы же со своей стороны будем требовать качественное исполнение работы», — сказал Жаркынбек Касымбеков.

Строительство планируется завершить в течение года. Проектом будет заниматься компания «Лидер Хаус».



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