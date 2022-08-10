ЦИК передает оставшуюся после выборов оргтехнику библиотекам Кыргызстана

Центризбирком передает технику, оставшуюся после выборов, крупным библиотекам Кыргызстана.

Об этом 24.kg сообщил министр культуры, информации, спорта и молодежной политики Азамат Жаманкулов.

По его словам, оборудование будет установлено в читальных залах книгохранилищ.

«Там мы откроем учебные центры, где будут проходить курсы по IT, программированию, финансовой грамотности и сельскому хозяйству. Почти всю технику уже передали, скоро будет открытие», — сказал чиновник.

Он надеется, что работа учебных центров активизирует посещаемость библиотек.



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