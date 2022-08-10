Приемная кампания. В вузах страны остаются вакантными 608 грантовых мест

По сведениям ведомства, документы принимаются до 14.00 10 августа.
В Кыргызстане завершается четвертый тур приемной кампании. Вакантными остаются 608 мест на грантовой основе и 66 тысяч 321 — на контрактной. Данные приводит Министерство образования и науки.
По сведениям ведомства, документы принимаются до 14.00 10 августа. А с 15 августа стартует заключительный тур.
Напомним, в целом регистрация абитуриентов для участия в конкурсе пройдет в пять туров. На контрактные места, оставшиеся вакантными после летней приемной кампании, пройдет зимний прием.
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