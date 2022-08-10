Инсулина хватит на год

В Кыргызстан наконец–то поступили антидиабетические препараты протафон и актрапид.
Как сообщила главный эндокринолог Наталья Добрынина, их хватит на год.
К сожалению, с начала года кыргызстанцы, страдающие сахарным диабетом первой степени, жаловались на дефицит жизненно необходимых препаратов. Они писали письма в правительство, Жогорку Кенеш. Парламентарий Дастан Бекешов призвал работников Минздрава к срочному обеспечению больных людей лекарствами и напомнил им, что, согласно закону, в стране должен быть создан полугодовой запас этих лекарств. Медики, правда, утверждали, что антидиабетические препараты в наличии имеются и больные люди их получают, но жалобы в вышестоящие инстанции продолжали поступать.
Наконец все проблемы решились. Партии лекарств прошли проверку в таможенных инспекциях и теперь поступят в медицинские учреждения республики. А недавно Наталья Добрынина призналась, что частичный дефицит антидиабетических препаратов возник из–за того, что в феврале сорвался тендер на поставку лекарств в Кыргызстан.
Вопрос с обеспечением граждан инсулиновыми препаратами решался с помощью Всемирной организации здравоохранения. В Кыргызстане, напомним, диабетом первой степени страдают 62 тысячи человек, второй - 2 тысячи 499.
URL: https://www.vb.kg/421311
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!