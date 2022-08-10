Борьба с коронавирусом — дело каждого человека – Штаб

Больше всего кыргызстанцев умерло от коронавируса в июле 2020 года.

Пандемия коронавируса и его последствия отразились на здоровье кыргызстанцев. Как отметили медики в Республиканском штабе, в двух семьях из трех люди переживали депрессию, стресс и беспокойство связанные с пандемией.

Больше всего кыргызстанцев умерло от коронавируса в июле 2020 года.

Бишкек24