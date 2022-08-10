Около 2 тыс. кыргызстанцев за рубежом заменили свои водительские удостоверения

Около 2 тыс. кыргызстанцев, находящихся за рубежом, заменили свои водительские удостоверения.

Об этом сообщили в МВД.

По состоянию на 8 августа 2022 г. по вопросу замены водительского удостоверения в дипломатические учреждения обратилось 2 тыс. 306 граждан находящиеся за пределами страны, из которых, 1 тыс. 881 гражданину уже выдано водительское удостоверение.

«Все граждане КР желающие заменить либо восстановить утерянное водительское удостоверение национального образца, могут обратиться в дипломатическое представительство по месту их нахождения», – говорится в сообщении.

Бишкек24