Около 2 тыс. кыргызстанцев за рубежом заменили свои водительские удостоверения

Около 2 тыс. кыргызстанцев, находящихся за рубежом, заменили свои водительские удостоверения.
Об этом сообщили в МВД.
По состоянию на 8 августа 2022 г. по вопросу замены водительского удостоверения в дипломатические учреждения обратилось 2 тыс. 306 граждан находящиеся за пределами страны, из которых, 1 тыс. 881 гражданину уже выдано водительское удостоверение.
«Все граждане КР желающие заменить либо восстановить утерянное водительское удостоверение национального образца, могут обратиться в дипломатическое представительство по месту их нахождения», – говорится в сообщении.
Бишкек24
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