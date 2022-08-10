Продолжается работа по информированию населения о проекте Социальный контракт

В Кыргызстане продолжается работа по информированию населения о проекте Социальный контракт.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства социального обеспечения и миграции.

Заместитель министра труда, социального обеспечения и миграции КР, с целью разъяснения условий и механизма предоставления малообеспеченным семьям – получателям пособия «Үй бүлөгө көмөк» социальной помощи в размере 100 тыс. сомов на основе социального контракта, встретилась с акимами и главами айыл окмоту Сузакского, Базар-Коргонского и Ноокенского районов, а также с вице-мэрами Джалал-Абада.

В ходе встреч заместитель министра отметила об их роли в доведении до населения широкой и полной информации о социальном контракте, отборе и сопровождении проектов.

В свою очередь, главы райгосадминистраций и органов местного самоуправления заявили о готовности активно работать с Министерством по отмеченному вопросу.

Бишкек24