В Кыргызстане продолжается работа по информированию населения о проекте Социальный контракт.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства социального обеспечения и миграции.
Заместитель министра труда, социального обеспечения и миграции КР, с целью разъяснения условий и механизма предоставления малообеспеченным семьям – получателям пособия «Үй бүлөгө көмөк» социальной помощи в размере 100 тыс. сомов на основе социального контракта, встретилась с акимами и главами айыл окмоту Сузакского, Базар-Коргонского и Ноокенского районов, а также с вице-мэрами Джалал-Абада.
В ходе встреч заместитель министра отметила об их роли в доведении до населения широкой и полной информации о социальном контракте, отборе и сопровождении проектов.
В свою очередь, главы райгосадминистраций и органов местного самоуправления заявили о готовности активно работать с Министерством по отмеченному вопросу.
Бишкек24
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