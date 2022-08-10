Турнир EFC 49. В Бишкеке состоялась битва взглядов 

Бишкек, "Саясат. kg". Турнир пройдет 10 августа в 18:00 по бишкекскому времени на «Бишкек Арене».
В Бишкеке 9 августа, состоялась битва взглядов участников турнира по смешанным единоборствам лиги Eagle Fighting Championship (EFC 49).
Турнир пройдет 10 августа в 18:00 по бишкекскому времени на «Бишкек Арене».
Битва взглядов прошла при участии президента Eagle FC Шамиля Завурова и чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.
В главном бою вечера встретятся кыргызстанец Бусурманкул Абдибаит уулу и российский боец Расул Магомедов.
Основной кард:
Михаил Дорошенко (Новосибирск) - Шахбан Абхазов (Махачкала)
Виталий Косицин (Рязань) - Айдарбек Абдибаит (Бишкек)
Иргит Овээнчи (Тыва) - Магомедрасул Гаджиев (Махачкала)
Расул Магомедов (Махачкала) - Бусурманкул Абдибаит (Бишкек) .
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