В городе Чикаго открылось генконсульство Кыргызстана

В городе Чикаго открылось генеральное консульство Кыргызстана.

Об этом сообщает пресс-служба МИД. Оно открылось по указу президента Садыра Жапарова в целях защиты прав и законных интересов граждан КР, создания благоприятных условий, расширения экономического и культурного сотрудничества, а также консульского обслуживания граждан КР в США.

Соответствующие работы, направленные на создание необходимой нормативной правовой базы, а также иные организационные вопросы завершены.

Генеральное консульство начало функционировать с 8 августа текущего года по адресу:

100 N La Salle, Chicago, IL, 60602, Suite 1610.

Телефон: (0312) 994 2416

Горячая линия: (0312) 929 3442

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В шаговой доступности от генерального консульства расположены станции метро, остановки автобусных линий, а также несколько паркингов.

В консульский округ генерального консульства включены следующий 31 штат США: Айдахо, Айова, Аризона, Арканзас, Вайоминг, Вашингтон, Висконсин, Гавайи, Иллинойс, Индиана, Калифорния, Канзас, Кентукки, Колорадо, Луизиана, Миннесота, Миссисипи, Миссури, Мичиган, Монтана, Небраска, Невада, Нью-Мексико, Огайо, Оклахома, Орегон, Северная Дакота, Теннесси, Техас, Южная Дакота, Юта.

Граждане Кыргызской Республики, находящиеся в США, могут обращаться в генеральное консульство для получения всех видов консульских услуг, установленных законодательством Кыргызской Республики.

Прием граждан для оказания консульских услуг будет осуществляться ежедневно в рабочие дни (понедельник - пятница) с 9.00 до 12.30 ч. и с 13.30 до 15.00.

Выдача готовых документов осуществляется ежедневно в рабочие дни (понедельник- пятница) с 15.00 до 18.00.





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