Врач рассказал, кому нельзя есть дыню

Дыня - достаточно полезный продукт за счет содержания в ней важных веществ.



Врач-терапевт, специалист в области интегративной anti-age-медицины Ованес Давидян перечислил категории людей, кому нежелательно есть дыню, передает РБК.

Дыня - достаточно полезный продукт за счет содержания в ней важных веществ. Она богата кальцием, калием, магнием, а также является источником витаминов B9, А, С и фолиевой кислоты.

"Дыня выводит соли тяжелых металлов из организма. Калий, который содержится в дыне, укрепляет сердечную мышцу, выводит излишки жидкости из организма и способствует снижению отечности. Кальций способствует укреплению костей и зубов, а магний работает с неврологическими проблемами, такими как стресс. За счет большого количества клетчатки, которая также содержится в дыне, пища быстрее проходит по пищеварительному тракту, благодаря чему размягчается стул. Исходя из выполнения таких важных функций дыня помогает и избавиться от запоров", - рассказал медик.

Но, предупреждает специалист, при некоторых заболеваниях пациентам стоит отказаться от дыни. Не рекомендуется она и для людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, при панкреатите, язве или гастрите, так как сок дыни может раздражать стенки желудка.

"Также дыня противопоказана пациентам с сахарным диабетом. Если сразу съесть дыню после приема пищи, то она вместе с остальными продуктами питания будет задерживаться в желудке, где вероятен процесс брожения. Это может вызвать боль в животе, тошноту, метеоризм, а в некоторых случаях и рвоту", - говорит Давидян.

Дыня является тем продуктом, который нужно употреблять отдельно от приема основной пищи, уточняет доктор. Ее можно причислить к тяжелой пище, и когда она находится в желудке и ЖКТ, другие продукты будут хуже усваиваться и не переварятся должным образом. Поэтому дыню лучше есть в перерывах между употреблением другой еды.

"Также не рекомендуется есть дыню натощак и перед сном, так как вечерний прием углеводов, как известно, приводит к повышенному выбросу инсулина и формированию жировых отложений. Дыня обладает малой калорийностью, и многие врачи-нутрициологи рекомендуют есть ее для снижения веса. Однако наряду с этим важно знать, что дыня содержит повышенное количество сахара, поэтому ее чрезмерное употребление не рекомендовано людям с замедленным метаболизмом", - поясняет специалист.

Дыню также не стоит сочетать с алкоголем, медом и молочными продуктами. Детям до трех лет она также не рекомендована, заключил терапевт.



URL: https://kaktus.media/464962