Психолог назвала оптимальный возраст для переезда от родителей

Оптимальный возраст для ухода детей из родительского дома назвала психолог Светлана Ладейщикова.
По ее мнению, лучше всего, когда это происходит в 18-21 год, передает Мoslenta.
Идеальный вариант - совершеннолетние дети покидают отчий дом и уезжают учиться, прикрепляются к другой организованной структуре, говорит Ладейщикова.
"Это самый экологичный сценарий развития событий, так называемая инициация", - пояснила специалист.
Психолог отметила, что такой вариант подходит не всем, однако стремиться к независимости от родителей все же нужно. По ее словам, отсутствие сепарации разлагает человека и мешает его взрослению. Это касается даже тех случаев, когда отношения с родителями хорошие.
"У тех, кто в зрелом возрасте не переезжает, начинаются патологические изменения в сознании. Выстраивать взаимодействие с другими людьми такому человеку бывает очень сложно. Иногда семья выглядит как "перевертыш" - к примеру, мать сыну психологически заменяет жену или родители становятся детьми для выросших брата с сестрой. Чтобы выстроить собственную семью со своей иерархией, человеку нужно отделиться", - заключила эксперт.
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